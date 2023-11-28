Генеральный директор «Балтики» Волженкин: «Мы не беспросветные аутсайдеры»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» подвел итоги выступления команды после 16 туров РПЛ. Калининградцы занимают 15-е место с 12 очками.

«Мы рассчитывали на большее изначально. И могли рассчитывать, исходя из того, какой футбол показывали. Я не разделяю мнение многих болельщиков, которые сейчас уже хватаются за голову и говорят о провале команды. Понятное дело, что мы только вышли в РПЛ, но мы не беспросветные аутсайдеры, а вполне конкурентоспособны. Условно, мы в ближайших матчах наберем больше очков и через пару туров будем уже находиться на другом месте, потому что таблица весьма плотная. Я не склонен посыпать голову пеплом. Мы находимся не на своем месте. И мы об этом говорили футболистам. Когда спортивный директор Исмаил Ибрагимов уходил со своей должности, он обращался к ребятам: «Не слушайте никого, вы находитесь не там, где должны»», — сказал Волженкин «СЭ».