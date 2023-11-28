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Сегодня, 10:30

Генеральный директор «Балтики» Волженкин: «Мы не беспросветные аутсайдеры»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Болельщики «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» подвел итоги выступления команды после 16 туров РПЛ. Калининградцы занимают 15-е место с 12 очками.

«Мы рассчитывали на большее изначально. И могли рассчитывать, исходя из того, какой футбол показывали. Я не разделяю мнение многих болельщиков, которые сейчас уже хватаются за голову и говорят о провале команды. Понятное дело, что мы только вышли в РПЛ, но мы не беспросветные аутсайдеры, а вполне конкурентоспособны. Условно, мы в ближайших матчах наберем больше очков и через пару туров будем уже находиться на другом месте, потому что таблица весьма плотная. Я не склонен посыпать голову пеплом. Мы находимся не на своем месте. И мы об этом говорили футболистам. Когда спортивный директор Исмаил Ибрагимов уходил со своей должности, он обращался к ребятам: «Не слушайте никого, вы находитесь не там, где должны»», — сказал Волженкин «СЭ».

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РПЛ
ФК Балтика
Кирилл Волженкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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