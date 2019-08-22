Юрист: «Долги Мамаева по налогам не повлияют на возможность его досрочного освобождения»

Долги по налогам полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева не будут приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о его возможном условно-досрочном освобождении, заявил юрист Яннис Юкша.

— Считаю, что данный вопрос не должен повлиять в случае правильных действий адвокатов и выполнения всех условий на положительное решение об условно-досрочном освобождении, — цитируют юриста «РИА Новости». — В данном случае сложно винить футболиста, так как он в этот момент разбирался с законными претензиями по своим деяниям в рамках уголовного процесса. Думаю, что вопрос о его долгах подниматься при рассмотрении решения об условно-досрочном освобождении не будет, так как напрямую отношения к делу он не имеет.

Ранее сообщалось, что Мамаев не уплатил налоги на сумму 434 144 рубля 95 копеек. На данный момент он отбывает тюремный срок в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале