Юран высказался о судействе в российском футболе
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о судействе в российском футболе.
«Обсуждать судейство — это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок — каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор. Когда появился VAR, все думали, что все станет прекрасно — ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на VAR считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение — очень странно. Судьи — люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды. У меня двоякое мнение — нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, — не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения — для этого есть разбор после игры», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
Он также заявил, что бывают случае, когда VAR нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его — очень сложно становится понимать их.
«В целом, может, VAR в РПЛ не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери. С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти — немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть VAR, значит, это на 99,9 процента — пенальти», — добавил Юран.
17 марта сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча представителей «Спартака» и руководства судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней приняли участие Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3