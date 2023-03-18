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18 марта, 15:48

Юран высказался о судействе в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о судействе в российском футболе.

«Обсуждать судейство — это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок — каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор. Когда появился VAR, все думали, что все станет прекрасно — ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на VAR считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение — очень странно. Судьи — люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды. У меня двоякое мнение — нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, — не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения — для этого есть разбор после игры», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Он также заявил, что бывают случае, когда VAR нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его — очень сложно становится понимать их.

«В целом, может, VAR в РПЛ не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери. С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти — немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть VAR, значит, это на 99,9 процента — пенальти», — добавил Юран.

17 марта сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча представителей «Спартака» и руководства судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней приняли участие Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-yuran-sudejstvo-bol-naya-tema-mozhet-var-ne-nuzhen-v-rossii/
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Сергей Юран
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Факел – Сочи
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Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
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 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Торпедо
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