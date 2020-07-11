Юран считает, что «Локомотив» больше не фаворит в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов

Экс-форвард «Спартака» Сергей Юран считает, что «Локомотив» больше не является фаворитом в борьбе за 2-е место в чемпионате России. Красно-зеленые на 4 очка опережают ЦСКА, идущий третьим.

— Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА — уже не фаворит, — цитируют «Известия» Юрана. — Мое личное мнение: проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Семина. На мой взгляд, руководству «Локомотива» все-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довел этот чемпионат до конца. Потому что команда знает его требования, а сам тренер — настоящий максималист. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении, не только Николич. Очень тяжело подготовить команду за этот короткий отрезок после пандемии. На качественные сборы просто не было времени. И плюс ты будешь под давлением, поскольку получаешь команду на втором месте. Даже если Николич пытался в целом сохранить то, что получил от Семина, все равно он не мог не предъявлять какие-то свои требования, которые отличались от требований предшественника. И команде обычно тяжело принять это за такой короткий срок. Поэтому, к сожалению, уход Сёмина — это ошибка руководства.