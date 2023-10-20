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Сегодня, 10:30

Юран — о потенциале Севикяна: «Для него достижимы и ведущие клубы Европы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эдгар Севикян.
Фото ФК «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поделился мнением о потенциале атакующего игрока своей команды Эдгара Севикяна.

— Тренеры часто не любят, когда молодым игрокам в прессе уделяют слишком много времени. В случае с Севикяном это вас не беспокоит?

— Когда я закончил играть и начал тренерскую карьеру, начал замечать, как из молодого парня, который сверкнул в нескольких матчах, сразу звезду лепят. Я противник таких моментов, потому что в этом возрасте сложно реально смотреть на вещи. Когда о тебе начинают много говорить и писать, ты вольно или невольно держишь в голове мысль, что раз пишут — значит, ты уже все умеешь. Многих, кого хвалили, мы уже и вспомнить не сможем. Поэтому, пока я работаю с Севикяном, буду держать этот процесс на контроле. Если надо — подскажу. А парень действительно талантливый, и хочется, чтобы он дошел до по-настоящему высокого уровня.

— Неужто и ведущие клубы Европы для него достижимы?

— Думаю, да. Процентов 30-35 своего потенциала он еще не раскрыл. И прибавит, если голова будет на месте.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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