Хавбек ЦСКА Мухин рассказал о желании играть за «МЮ»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин заявил, что хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — цитирует Мухина «Чемпионат».

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров АПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками.