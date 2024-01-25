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Юран назвал вбросом информацию о конфликте в «Паре НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о назревающем конфликте в клубе.

«С удивлением прочитал на одном из сайтов, якобы Юран указал на дверь Калинскому и в команде назревает скандал. Полнейшая чепуха! Смешно читать. Если бы эти эти слухи соответствовали действительности, наверное, Калинский не играл бы в последнем контрольном матче «Пари НН». А он вышел в первом тайме, в котором участвовали преимущественно игроки стартового состава. Есть конкуренция, все готовятся. На Калинского мы в любом случае рассчитываем. От этих вбросов просто противно. Футболисты же это читают. Не знаю, кому выгодно распространять эти сплетни, но хочу передать этим писакам: все у нас хорошо, не дождетесь!» — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась, что Юран просил руководство нижегородского клуба убрать полузащитника Николая Калинского из клуба.

В текущем сезоне Калинский сыграл 20 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5407856-yuran-smeshno-chitat-chto-v-pari-nn-zreet-skandal-hochu-peredat-pisakam-ne-dozhdyotes.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Николай Калинский
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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Шунин назвал лучшие матчи «Динамо» в первой части сезона РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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