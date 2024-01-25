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Шунин назвал лучшие матчи «Динамо» в первой части сезона РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал лучшие матчи бело-голубых в первой части сезона.

«Достаточно много их было, — приводит слова голкипера сайт бело-голубых. — Второй тайм с ЦСКА, два матча классных с «Зенитом» сыграли. Этот сезон пока проходит достаточно неплохо, мы показываем яркий футбол с большим количеством голов и моментов. У наших ворот их тоже немало, но это можно объяснить требованиями нового тренерского штаба — больше держать мяч и разыгрывать его от ворот. Например, с «Крыльями» мы вели 3:1, держали игру под своим контролем, но в концовке позволили сопернику сравнять счет. И таких игр было несколько. Это как раз тот момент, в котором нам нужно прибавить — играть грамотнее в концовке, особенно когда ведем в счете».

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 32 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

Источник: ФК Динамо (Москва)
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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