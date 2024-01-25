Деменко считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно решить вопрос с обороной

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением касательно возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде в стан красно-белых.

«Честно сказать, не знаю, как относиться к этой информации. В принципе, у «Спартака» есть нападающие. И я не думаю, что с трансфером команда перестроится на игру в два форварда. Я считаю, что «Спартаку» нужно в первую очередь решить вопрос с обороной. Именно на это должна быть направлена трансферная политика клуба сейчас, как мне кажется. Джикия не может найти общий язык с Абаскалем — скорее всего, уйдет после этого сезона, если не раньше. У «Спартака» есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить. Команда достаточно много забивает, но другое дело, сколько она пропускает», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).