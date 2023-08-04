Юран эмоционально высказался о судействе: «С Майга снимают скальп и даже нет желтой. Так можно?»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран остался недоволен судейством матча против «Краснодара» (0:1) в 3-м туре РПЛ.

«Будем сейчас, естественно, обращаться (в ЭСК РФС). Достаточно много моментов, начиная с того, что с Мамаду (Майга – прим.) снимают скальп и даже желтую не показывают. Это как? Это можно, значит? Большой риск нанести травму – в голову ногой удар. Как это понимать? Думаю, если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную. Однозначно. Если бы создали такой эпизод с рукой – вряд ли бы поставили пенальти. Очень много двойных стандартов.

Нужно немножко уважать моих игроков, мы долго добирались сюда, летели, пять с половиной часов ехали на автобусе. Если мы не «Спартак», «Зенит», «Динамо» или ЦСКА, это не значит, что надо вот такие моменты с ногой в голову пропускать», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

После окончания встречи арбитр Артем Любимов показал Юрану вторую желтую карточку за споры и удалил его с поля.

«Пари НН» с 1 очком занимает 13-е место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Быки с 9 баллами остаются на первой строчке в турнирной таблице.