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Юлиус Гудачек: «Вратарь «Арсенала» провел очень хороший матч»

22:19
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Голкипер хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек после поражения одноименного футбольного клуба от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

— Получил вратарский свитер «Спартака» прямо у раздевалки, — сказал Гудачек в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. — Такая средняя игра, «Арсенал» забил на 15-й минуте. «Спартак» имел 3-4 шанса очень хороших. Сегодня узнал, что вратарь «Арсенала» проводит первую игру в РПЛ. Он провел очень хороший матч.

Не хватило чуть-чуть «Спартаку». Нужен был такой игрок, который решит эпизод. Я не такой футбольный эскперт, но все говорят, что шансы были.

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Спартак — Арсенал Т

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