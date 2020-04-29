Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Йован Танасьевич прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича.

— Николич — хороший квалифицированный тренер, — цитируют «Известия» Танасьевича. — Я слышал о его возможном приходе в «Локомотив», но никто из нас пока не знает, что на самом деле происходит в клубе. Очень уважаю Семина, поэтому не хочу лезть в эту историю. Это их внутренние проблемы. Многие люди обсуждают эту тему и высказывают свое мнение, но правды не знает никто. Марко — действительно сильный специалист, и он не попал с корабля на бал, а очень много работал. Николич тренировал команды, в которых на него оказывалось сильное давление, и он с этим справлялся.