Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:51

Йоканович считает Смолова основным форвардом «Динамо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о полузащитнике команды Данииле Фомине в роли капитана.

«Даниил Фомин — это наш лидер. Я принял решение назначить его капитаном. Он полностью этого заслуживает. Это игрок сборной России, и в клубе он показывает отличные результаты. Он наш лидер не только во время матчей, но и в раздевалке», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

Также он прокомментировал количество игрового времени нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин сыграл практически во всех матчах этого сезона, либо в старте, либо выходил со скамейки. Мне кажется, в этом сезоне он отыграл около 500 минут, и с возрастом его время будет только увеличиваться. Но сейчас для меня первым номером на позицию центрфорварда является Федор Смолов. Стоит отметить, что Тюкавин является одним из самых талантливых игроков нашей команды. Уверен, его ждет хорошее будущее. Да, сейчас ему чаще достаются вторые таймы, но он готов к этому вызову. Он является для нас важным игроком. Наверняка его время еще придет», — добавил Йоканович.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоканович рассказал, как «Динамо» преодолело непростой период и снова стало выигрывать
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости