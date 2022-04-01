Языджи и другие легионеры вернулись в расположение ЦСКА

Иностранные игроки ЦСКА вернулись в команду из расположения своих сборных. Как отмечается, они уже провели тренировку.

«Наши сборники вернулись в команду! Яка Бийол, Хердур Магнуссон, Бахтиер Зайнутдинов и Юсуф Языджи уже присоединились к партнерам по команде после матчей своих сборных и провели тренировку на базе в Ватутинках. Хесус Медина прилетит сегодня днем и с завтрашнего дня приступит к занятиям», — говорится в сообщении ЦСКА в Telegram-канале.

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до конца нынешнего сезона.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы дома сыграют с «Уралом» (3 аперля).