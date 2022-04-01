Баринов рассказал про отъезд Пабло: «Собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался»
Баринов прокомментировал уход защитника Пабло из «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о том, как защитник Пабло покинул клуб.
— Пабло уехал молча, как Гисдоль?
— Нет, он собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.
Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет.
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|
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|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
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|22
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|2
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|35-24
|38
|
5
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|6
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|36
|
6
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|
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|
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|
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|20-32
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|
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|5
|7
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|
13
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|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
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|19-37
|18
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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