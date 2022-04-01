Баринов рассказал про отъезд Пабло: «Собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о том, как защитник Пабло покинул клуб.

— Пабло уехал молча, как Гисдоль?

— Нет, он собрал всех в раздевалке, объяснил все, попрощался и спокойно уехал.

Когда все началось, мы еще были в Испании на сборе. По Пабло было видно, что он очень сильно переживает. Я догадывался, что он уедет.

Полностью интервью с Бариновым можно прочитать здесь.