Ярослав Ракицкий: "Сегодня забил без помощи поцелуя Оздоева"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от победы над "Краснодаром" (3:2) в матче 24-го тура чемпионата России. Украинец смог забить гол со штрафного. Ранее он забивал мячи за сине-бело-голубых со стандартов после поцелуев Магомеда Оздоева.

– Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ракицкого. – 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка. Эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.

– А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?

– Нет, нет. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки – то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.

– Выдался жаркий старт в исполнении "Зенита" – первые 15-20 минут провели исключительно в атаке. Это по наитию получилось?

– Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь "Краснодара" в первом тайме творил, что-то невероятное, и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.

Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.

– В концовке после гола Перейры смирились с 2:2?

– С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил – забил.

– И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере?

– Такого не было. У нас в "Шахтере" был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил.

– Забили без поцелуя Оздоева?

– Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да.