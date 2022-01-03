Ярошик — об Акинфееве: «Не представляю, чтобы Игорь завершил карьеру»
Экс-игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб до сих пор не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.
«Игорь сделал очень много для ЦСКА. Я думаю, что они с клубом уже обо всем договорились между собой. Проблем быть тут не должно. Я точно не знаю, как обстоят дела у Игоря со здоровьем. Он постоянно играет. Может, у него есть какая-то травма, из-за которой он не сможет играть на все сто процентов. Мне кажется, что сейчас есть один минус — Игорь хочет побеждать, выигрывать титулы. В последнее время у ЦСКА что-то не очень с этим. Может, поэтому он начинает думать о завершении карьеры, но я надеюсь, что нет таких мыслей. Это лишь моя теория. Не представляю, чтобы Игорь завершил карьеру», — сказал Ярошик «СЭ».
По информации «СЭ», ЦСКА до сих пор не предложил новый контракт вратарю Игорю Акинфееву. Соглашение 35-летнего капитана истекает в конце сезона.
(Мария Куцубеева)
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