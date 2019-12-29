РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Яремчук утверждает: в «Зенит» он не поехал бы и за 5 миллионов евро

22:20

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук подчеркнул, что ни за что бы не перешел в «Зенит».

— Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения, — цитирует xsport.ua Яремчука. — Футболисты играем, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

Если бы «Зенит» предложил 5 миллионов евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно.

Дополнительная информация

https://xsport.ua/football_s/news/yaremchuk-ne-poedu-v-rossiyu-dazhe-esli-zenit-predlozhit-5-millionov-evro-v-god_2200711/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир