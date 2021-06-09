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Якуба и Кабутов продлили контракты с «Крыльями Советов»

10:27
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Полузащитники Денис Якуба и Дмитрий Кабутов продлили контракты с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашений неизвестен.

«Дмитрий Кабутов и Денис Якуба — два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», — приводит официальный сайт самарцев слова спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

В сезоне-2020/21 25-летний Якуба провел 30 матчей в ФНЛ и отдал две результативные передачи. 29-летний Кабутов сыграл в 44 встречах, в которых забил один гол и отдал 17 передач.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18890

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