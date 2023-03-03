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Сегодня, 14:09

Сенников: «Выберется ли «Локомотив» из зоны стыковых матчей? Не факт. Все может и по-другому повернуться»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о предстоящем матче железнодорожников против «Ростова» в 18-м туре РПЛ и перспективах команды на вторую половину сезона.

«Думаю, «Локомотив» постарается в каждом матче играть на результат, сейчас это очень важно. «Ростов» — непростая команда, тем более на выезде с ними всегда сложно. Многое будет зависеть еще и от поля, потому что на матче «Ростов» — «Урал» оно там было не очень. «Локомотиву» будет тяжеловато на таком же играть. В матче со «Спартаком» поле было хорошим по качеству, поэтому удавалось комбинировать и футбол получался. Старт после перерыва будет важен, «Локомотиву» в двух матчах на выезде против «Ростова» и «Ахмата» нужно обязательно набирать очки, потому что иначе будет очень тяжело. Сможет ли «Локомотив» выбраться из зоны стыковых матчей? Не факт. Все-таки отрыв в 6 очков. У «Локомотива» очень сложный график. Тут уже все от самих игроков зависит, от команды. Еще и «Химки» на расстоянии одного очка от «Локомотива», поэтому все может по-другому повернуться», — приводит слова 46-летнего россиянина Betonmobile.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице с 13 очками. Такое же количество очков у идущего на 13-м месте «Факела». На 12-й строчке расположился «Пари НН», оторвавшийся от зоны стыковых матчей на 6 очков. Ближайший преследователь «Локомотива» — «Химки» — имеют в активе 12 баллов.

Источник: Betonmobile
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
2
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«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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