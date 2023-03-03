Сенников: «Выберется ли «Локомотив» из зоны стыковых матчей? Не факт. Все может и по-другому повернуться»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о предстоящем матче железнодорожников против «Ростова» в 18-м туре РПЛ и перспективах команды на вторую половину сезона.

«Думаю, «Локомотив» постарается в каждом матче играть на результат, сейчас это очень важно. «Ростов» — непростая команда, тем более на выезде с ними всегда сложно. Многое будет зависеть еще и от поля, потому что на матче «Ростов» — «Урал» оно там было не очень. «Локомотиву» будет тяжеловато на таком же играть. В матче со «Спартаком» поле было хорошим по качеству, поэтому удавалось комбинировать и футбол получался. Старт после перерыва будет важен, «Локомотиву» в двух матчах на выезде против «Ростова» и «Ахмата» нужно обязательно набирать очки, потому что иначе будет очень тяжело. Сможет ли «Локомотив» выбраться из зоны стыковых матчей? Не факт. Все-таки отрыв в 6 очков. У «Локомотива» очень сложный график. Тут уже все от самих игроков зависит, от команды. Еще и «Химки» на расстоянии одного очка от «Локомотива», поэтому все может по-другому повернуться», — приводит слова 46-летнего россиянина Betonmobile.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице с 13 очками. Такое же количество очков у идущего на 13-м месте «Факела». На 12-й строчке расположился «Пари НН», оторвавшийся от зоны стыковых матчей на 6 очков. Ближайший преследователь «Локомотива» — «Химки» — имеют в активе 12 баллов.