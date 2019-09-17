«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
10:47
Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в своем Instagram фотографию с сыновьями после их выхода из колонии.
Павел Мамаев, и братья Кокорины находились в исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области.
— Я снова стала матерью! — написала Кокорина. — Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!
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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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