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«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

10:47
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Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в своем Instagram фотографию с сыновьями после их выхода из колонии.

Павел Мамаев, и братья Кокорины находились в исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области.

— Я снова стала матерью! — написала Кокорина. — Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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