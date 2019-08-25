Защитник «Спартака» Николай Рассказов вспомнил о своем дебюте за первую команду.

— Я уже не помню, какого именно числа я дебютировал. Это был матч с «Анжи». Я сыграл 56 минут, — сказал Рассказов в интервью клубному каналу на Youtube. — Такие эмоции не забываются. Когда ты на протяжении практически восьми лет идешь к этой цели, и ты понимаешь, что выйдешь в стартовом составе за эту команду... Я просто офигел, когда вышел на стадион, увидел эти трибуны, поддержку болельщиков. Я был очень рад, что справился с этой целью. И конечно, я уже думал о других целях. Чтобы как можно сильнее закрепиться в команде.

21-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак».

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