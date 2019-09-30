Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после матча 11-го тура РПЛ с «Уралом» (3:0) рассказал о том, как ему дался гол в ворота екатеринбургской команды, он стал для армейцев первым в этой игре.

— Это прекрасная победа! — приводит клубная пресс-служба слова Магнуссона. — 3:0 — замечательный результат, но еще важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Мой гол? Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел ворота. Рад, что забил его.

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