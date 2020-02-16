«Я был опорником, но в «Локо» показал, что умею забивать». Как Палыч прокачал лидера сборной Польши
14:00
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» рассказал, почему возросла его результативность.
— По статистике, больше, чем в «Локомотиве», вы забивали, в среднем, только в «Реймсе». Это Юрий Семин вас так прокачал?
— Да, конечно. Раньше я был настоящим опорным полузащитником, а тут показал, что могу и умею забивать. Всегда нравится забивать голы. Но результат команды, конечно, важнее. Для меня в приоритете — победы команды. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/
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