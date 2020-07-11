РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Выиграть все оставшиеся матчи». Луценко назвал цель «Арсенала» на остаток сезона

11 июля 2020, 20:49
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, который забил победный гол в матче 28-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1), подвел итоги встречи. Игра прошла в Туле.

— Три очка, как золотые. Это очень важно было. Сейчас два выездных матча. На самом деле не знаю, где лучше. На выезде неясно, чего можно ожидать. В гостях мы всегда упираемся, хорошо играем. Очки привозим. В любом случае, есть хотя бы какой-то глоток воздуха. Есть дни для восстановления. Будем настраиваться на последние две игры. Задача была поставлена: выиграть все оставшиеся матчи, — сказал Луценко на видео, которое опубликовано в Youtube-канале «Арсенала».

«Арсенал» с 34 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 14-я строчка и 28 баллов.

Арсенал Т — Тамбов

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=_GkbKFUDHsc&feature=emb_logo

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7409
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир