Выборы президента РФС состоятся 4 февраля

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что выборы президента РФС и выборы в исполнительный комитет союза пройдут 4 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру нынешнего главы РФС Александра Дюкова для избрания на новый четырехлетний срок президента организации.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. Срок его полномочий истекает 9 февраля 2021 года.