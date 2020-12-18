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Выборы президента РФС состоятся 4 февраля

12:52

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что выборы президента РФС и выборы в исполнительный комитет союза пройдут 4 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру нынешнего главы РФС Александра Дюкова для избрания на новый четырехлетний срок президента организации.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. Срок его полномочий истекает 9 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/444

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