Вячеслав Подберезкин: "На сбор приехал практически готовым. Чувствую себя отлично"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин сказал, что рад вернуться в расположение команды. Он пропустил старт подготовки к возобновлению сезона из-за травмы.

- Я до этого в Казани занимался с тренером по физподоготовке. Каких-то суперусловий не было, но базу заложили. Поэтому я практически уже готовым приехал. Чувствую себя отлично. Готов к дальнейшим играм и тренировкам, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе. - В зале мы занимались без мяча, а здесь игровые упражнения. Поэтому я рад присоединиться к команде. Атмосфера нормальная, рабочая.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за "Рубин" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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