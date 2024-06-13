Вячеслав Мельников: «Неизвестно, как Латышонок проявит себя в большом клубе»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением о том, что вратарь «Балтики» Евгений Латышонок может перейти в питерский клуб.

«Из всех, кого обсуждают, Латышонок внушает больше всего доверия. Но опять-таки надо иметь в виду, что играть в команде, которая борется за выживание, и защищать ворота той, которая сражается за титулы, — разные вещи. Неизвестно, как Латышонок проявит себя в большом клубе. Надо изучить вопрос, понять уровень его психологической устойчивости, способность держать удар, выигрывать жесткую конкуренцию», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

25-летний Латышонок играет за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.