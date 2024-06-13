Гойкович: «Когда услышал про трансфер Сафонова в «ПСЖ», подумал, что это шутка»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал информацию о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Когда я услышал, что Матвей переходит в «ПСЖ», подумал, что это шутка. Не из-за того, что Сафонов плохой игрок, а потому что речь про переход из «Краснодара» в «ПСЖ» в момент, когда российские клубы не играют в еврокубках и сборная России не выступает в официальных матчах. Надо поздравить «Краснодар» или агента, который решил этот трансфер. Человеку, организовавшему этот переход, нужно сказать, что он делает свою работу на топ уровне», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует в ближайшее время заключить официальную сделку с Сафоновым. Французский клуб уже подписал первый пакет документов с 25-летним россиянином.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.