Вячеслав Колосков: «РФС прав. Почему Прядкина избрали досрочно, безальтернативно, секретно? К чему была такая спешка?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение избирательного комитета Российского футбольного союза отменить результаты выборов президента РПЛ. 16 января лига досрочно переизбрала Сергея Прядкина на пост главы организации. Однако РФС назвал выборы неправомерными и обязал провести новые.

— Беспрецедентная история в российском футболе? — первый вопрос Колоскову.

— Да и поступок РПЛ беспрецедентный... Никогда такого не было, чтобы выборы президента лиги не согласовывали с РФС! Сроки, кандидатуры и так далее. Что это такое? Первый раз такое...

Считаю, Избирком РФС принял абсолютно правильное, не притянутое за уши решение. С соблюдением всех норм, правил, регламентов, по которым живет весь мировой футбол.

Как РПЛ могла допустить такую «пенку»? Ума не приложу, не знаю. Они там перепутали слово «независимость» со словом «автономность».

— Поясните, пожалуйста.

— В соответствии с уставом ФИФА лига является внутренней организацией национальной футбольной ассоциации — РФС. Устав и регламент утверждается РФС. Все четко, ясно и понятно. И как можно было лиге действовать в рамках полномочий, которые наделяются со стороны РФС? Лига должна в этих вопросах подчиняться РФС. Но почему руководители РПЛ поступили по-своему? Мне непонятно...

РФС наделил РПЛ частью своих полномочий. Но контроль все равно остается за Российским футбольным союзом. Контроль не только за проведением соревнований, но и за выборами руководящего состава лиги.

Помню, когда мы выбирали президента ПФЛ, помимо Николая Толстых, было не меньше пяти кандидатов. Когда Виталия Леоньтевича Мутко выбирали главой премьер-лиги, опять же возникали дискуссии, обсуждения.

А почему сейчас выборы получились безальтерантивными? Так что Избирком РФС принял абсолютно верное решение. Причем очень тактичное, без всякого нажима. Просто указали на те ошибки, которые нужно исправить.

— А, может быть, у Прядкина изначально не было соперников на выборах?

— А это не имеет никакого значения! Во-первых, выборы были проведены почему-то досрочно! У Прядкина полномочия заканчиваются только в апреле. К чему сейчас такая спешка? Непонятно. В повестке дня этого вопроса не значилось. К чему такая секретность? Может быть, Прядкин и останется. У меня к нему никаких претензий нет. Он хорошо руководил лигой. Тогда тем более, зачем в такой ситуации все нарушать? Не вижу логики! Может быть, потом последует объяснение от Сергея Геннадьевича. Но сейчас РФС полностью прав. Теперь в течение трех месяцев нужно провести новые выборы. Как раз до апреля, когда истекает срок полномочий у нынешнего главы лиги. Это не значит, что Прядкин уйдет. Но без участия РФС такие выборы проводить нельзя.

— Эта история не показывает серьезную конфронтацию между РФС и Прядкиным?

— Я не вижу здесь никакой конфронтации. Я присутствую на всех заседаниях исполкома РФС. Прядкин остается вице-президентом Союза. Он очень уважаемая фигура, сидит по левую руку от главы РФС. Недавно Сергей Геннадьевич зачитывал доклад о развитии Лиги. Все утвердили. Так что я никаких подводных течений не заметил. (Виталий Айрапетов)