Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил выступление клуба в осенней части сезона.

— Оцениваю очень хорошо, — цитирует Караваева GQ. — В первую очередь, у нас отрыв в чемпионате России, а это дает шанс на чемпионство. Надо продолжать работать в том же духе. Конечно, обидно, что вылетели из еврокубков, но впереди еще чемпионат и Кубок России. Опять же, повторюсь: надо работать.

— Вы сравнительно новый игрок в команде. С кем общаетесь больше всего?

— У нас очень дружный коллектив, поэтому кого-то конкретно выделять не хочу. Когда только переехал в Петербург, многие партнеры по команде что-то советовали — и Саша Ерохин, и Игорь Смольников. И сейчас продолжаю поддерживать хорошие отношения со всеми.

— Почему «Зениту» не удалось выйти из группы в Лиге чемпионов? В чем была проблема?

— Мы были очень нервозными в тот вечер. Не хватило раскрепощенности, чтобы играть спокойно.

Это был не наш день. Да, мы могли решать все вопросы раньше, но группа совсем не была простой. Отсюда и результат — у трех команд примерно равное количество очков, но расклад сложился не в нашу пользу.