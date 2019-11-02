Вячеслав Караваев: «Мы не реализовали свои моменты»
Защитник «Зенита» прокомментировал результат матча 15-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1). По его словам, в ситуации с пропущенным голом главным образом виновата несогласованность защитников.
— Были моменты, но нам не удалось их реализовать. Особенно во втором тайме. К сожалению, не получилось.
— Что произошло в ситуации с пропущенным голом?
— Обычная несогласованность, потом было тяжеловато отыгрываться.
— Не обидно, что вас заменили?
— Если так решил тренер, значит, это было необходимо.
— Почему на поле произошла перепалка?
— Это был принципиальный матч, высокое напряжение в игре сильных команд. Такое случается.
— Что скажете насчет судейства?
— Эпизода с удалением, к сожалению, не видел. А вообще о судействе говорить не хотел бы. (Артем Рябовол)
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