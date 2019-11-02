Вячеслав Караваев: «Мы не реализовали свои моменты»

Защитник «Зенита» прокомментировал результат матча 15-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1). По его словам, в ситуации с пропущенным голом главным образом виновата несогласованность защитников.

— Были моменты, но нам не удалось их реализовать. Особенно во втором тайме. К сожалению, не получилось.

— Что произошло в ситуации с пропущенным голом?

— Обычная несогласованность, потом было тяжеловато отыгрываться.

— Не обидно, что вас заменили?

— Если так решил тренер, значит, это было необходимо.

— Почему на поле произошла перепалка?

— Это был принципиальный матч, высокое напряжение в игре сильных команд. Такое случается.

— Что скажете насчет судейства?

— Эпизода с удалением, к сожалению, не видел. А вообще о судействе говорить не хотел бы. (Артем Рябовол)

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