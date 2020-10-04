Вячеслав Грулев: «Смена тренера всегда добавляет эмоций»

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0). Хавбек стал автором первого гола и был признан лучшим игроком встречи. Матч стал для «Динамо» первым под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчия.

— Хочется отметить команду, держали план на игру, — сказал Грулев в эфире «Матч премьер». — Старались выполнить установки тренеров. Все получилось. Немного отошли в позиционную оборону, все получилось.

Смена тренера всегда добавляет эмоций. Все выкладываются с еще большей самоотдачей. Тем более все хотели реабилитироваться перед болельщиками.