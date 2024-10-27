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Вячеслав Чанов считает, что селекционеры ЦСКА могли ошибиться с Артемом Шуманским

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал положение нападающего армейцев Артема Шуманского.

«Чтобы говорить что-то о ситуации с Шуманским, надо находиться внутри команды. Может, ошиблись селекционеры или есть какие-то нюансы внутри человека. Мы всего не знаем и будем тыкать пальцем со стороны, что человек плохой, не хочет играть. Надо задавать вопрос по нему тренерскому штабу», — приводит слова Чанова Legalbet.

19-летний белорус в летнее трансферное окно перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса». С того момента Шуманский провел 2 матча за армейцев, сыграв в общей сложности шесть минут.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
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