Вячеслав Чанов считает, что селекционеры ЦСКА могли ошибиться с Артемом Шуманским

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал положение нападающего армейцев Артема Шуманского.

«Чтобы говорить что-то о ситуации с Шуманским, надо находиться внутри команды. Может, ошиблись селекционеры или есть какие-то нюансы внутри человека. Мы всего не знаем и будем тыкать пальцем со стороны, что человек плохой, не хочет играть. Надо задавать вопрос по нему тренерскому штабу», — приводит слова Чанова Legalbet.

19-летний белорус в летнее трансферное окно перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса». С того момента Шуманский провел 2 матча за армейцев, сыграв в общей сложности шесть минут.