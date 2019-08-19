Вукоевич объяснил, почему он перешел из киевского «Динамо» в «Спартак»

Тренер молодежной сборной Хорватии, бывший полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о переходе в «Спартак».

— Я знал, что «Динамо» и «Спартак» были непримиримыми соперниками. Но я пошел в аренду на полгода, — сказал Вукоевич в интервью каналу SportArenaTV на Youtube. — Тогда тренером «Динамо» был Блохин, и он не видел меня в составе. Я привык, что в «Динамо» я всегда был в стартовом составе. Я играл за сборную Хорватии на чемпионатах мира и Европы. Тогда тренером «Спартака» был Карпин. Они меня вызвали, и я пошел в аренду на полгода. Я хорошо играл в Москве, и потом я через полгода вернулся в «Динамо».

В 2013 году Огнен Вукоевич провел девять матчей за «Спартак».

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