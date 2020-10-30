ВТБ продал 7 процентов акций «Локомотива» структурам РЖД

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что компания продала 7 процентов акций «Локомотива» структурам РЖД.

«У нас больше нет 7-процентного пакета акций «Локомотива», — цитирует «РИА Новости» Соловьева.

«Видимо, в систему РЖД все-таки попал?», — спросил у Соловьева глава ВТБ Андрей Костин.

«Да», — подтвердил Соловьев.

Группа ВТБ стала владельцем пакета акций «Локомотива» после присоединения опорного банка РЖД — Транскредитбанка.