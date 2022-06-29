Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что на решение продлить контракт с клубом повлиял генеральный директор петербургской команды Александр Медведев.
«В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, — цитирует Sport24 Кержакова. — Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева. Это нормальная история (о продлении контракта на один год). Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится».
В прошедшем сезоне 35-летний голкипер провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 9 игр отстоял на ноль.
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15
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|20:00
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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