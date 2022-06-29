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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом

Алексей Еремин
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что на решение продлить контракт с клубом повлиял генеральный директор петербургской команды Александр Медведев.

«В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, — цитирует Sport24 Кержакова. — Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева. Это нормальная история (о продлении контракта на один год). Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится».

В прошедшем сезоне 35-летний голкипер провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 9 игр отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-29-m-kerzhakov-byli-mysli-stoitli-voobshche-prodolzhat-karyeru-povliyal-zvonok-medvedeva
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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