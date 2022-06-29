Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с клубом

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что на решение продлить контракт с клубом повлиял генеральный директор петербургской команды Александр Медведев.

«В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру, — цитирует Sport24 Кержакова. — Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева. Это нормальная история (о продлении контракта на один год). Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится».

В прошедшем сезоне 35-летний голкипер провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 9 игр отстоял на ноль.