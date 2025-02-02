Помазун: «Конкуренция поможет мне и Максименко»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о конкуренции с голкипером Александром Максименко.

«Конечно, конкуренция очень важна в коллективе. Я думаю, что она поможет и Саше, и мне. Мы давно знакомы, пересекались еще в молодежном первенстве. Думаю, с Сашей Максименко и Сашей Довбней у нас получится хороший вратарский коллектив со здоровой конкуренцией», — цитирует 28-летнего вратаря пресс-служба клуба.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.