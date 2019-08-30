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Вратарь солигорского «Шахтера» перешел в «Оренбург»

16:28
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Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович официально перешел в «Оренбург». Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 31 декабря 2020 года, сообщает официальный сайт российской команды.

В этом сезоне Климович провел 26 матчей, в которых 15 раз сыграл на ноль.

Он также выступал за брестское «Динамо», «Гомель», «Минск» и «Динамо» (Минск).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/golkiper-andrej-klimovich-zaklyuchil-kontrakt-s-fk-orenburg.html

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