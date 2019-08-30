Вратарь солигорского «Шахтера» перешел в «Оренбург»

Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович официально перешел в «Оренбург». Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 31 декабря 2020 года, сообщает официальный сайт российской команды.

В этом сезоне Климович провел 26 матчей, в которых 15 раз сыграл на ноль.

Он также выступал за брестское «Динамо», «Гомель», «Минск» и «Динамо» (Минск).

Голкипер Андрей Климович заключил контракт с ФК «Оренбург»

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