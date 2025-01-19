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Сегодня, 13:25

Вратарь сборной Сирии и воспитанник ЦСКА рассказал о ситуации в сирийском футболе после смены власти

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вратарь сборной Сирии с российскими корнями Максим Сарраф рассказал Legalbet о развитии футбола в ближневосточной стране.

«Действительно, сейчас в Сирии большие перемены, глобальные изменения. Главное, чтобы это помогло стране в развитии и процветании. А людям принесло мир, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. И здорово, что, несмотря на все трудности, футбол в Сирии продолжает развиваться. Национальная и молодежная сборные смогли поехать на сборы для участия в Кубке Азии.

Сейчас наша сборная в Катаре. Мы готовимся к товарищеским играм со сборными Узбекистана и Катара. Для меня большая честь, что меня вызвали для подготовки к чемпионату Азии в молодежную сборную Сирии. С игроками и тренерским штабом я разговариваю на английском языке. Арабский я начал понимать, но изъясняться на нем мне пока тяжеловато», — сказал футболист Legalbet.

Сарраф — воспитанник ЦСКА, в феврале 2024 года 19-летний голкипер покинул армейский клуб. В прошлом году вратарь выступал за узбекский «Андижан». Также Сарраф был в заявке на товарищеский матч между национальными сборными России и Сирии 19 ноября 2024 года (4:0).

Источник: Legalbet
Сборная Сирии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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