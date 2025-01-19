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Сегодня, 13:45

Белоус: «Возвращение бандита Промеса? «Спартак» давно не следит за репутацией»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что нидерландец в феврале может получить разрешение на выезд из ОАЭ после заседания суда по своему делу.

«Мы же не исключаем, что «Спартак» еще бандита вернет? Это я про Промеса. История там непростая. «Спартак» после Николая Петровича Старостина и Романцева давно уже за репутацией не следит. Промес вписывается в эту тенденцию. Он был успешен в «Спартаке», у него огромная армия болельщиков. Не читал материалы уголовного дела, поэтому говорить сложно. Но история эта существует.

Сложно сказать, насколько Промес режимил, в какой форме находится. Не забывайте, что ему уже 33 года. Процесс восстановления уже не такой, как в 20. Но практика всегда шире теории. Все может произойти. Дай Бог, чтобы он встал на путь исправления, вернулся в «Спартак» и с чистой совестью заиграл», — заявил Белоус Legalbet.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На счету 33-летнего форварда 114 мячей и 59 голевых передач в 235 матчах за красно-белых.

В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая после ДТП на улицах города. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны. Летом у нападающего истек контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Источник: Legalbet
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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