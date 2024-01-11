Максим Рудаков: «Еду на сборы с «Ростовом». Европа? Как получится»

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, ранее выступающий в финской «Хонке» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

«Пока еду на сборы с «Ростовом», а дальше посмотрим. Обратно в Европу? Как получится», — приводит слова Рудакова «РБ Спорт».

В «Хонке» Рудаков выступал с января 2022 года. За это время он провел 66 матчей, в которых пропустил 62 мяча и 24 игры провел на ноль.