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Сегодня, 19:50

Максим Боков: «У воспитанников школ и академий в Питере нет шансов попасть в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков прокомментировал тот факт, что в составе петербургского клуба много бразильцев.

«Конечно, для болельщиков Петербурга это, может, и хорошо, когда есть результат, победы, — цитирует Бокова «РБ Спорт». — Но мне жалко пацанов, которых воспитывает «Зенит». Есть главная команды, куда они хотят попасть, но, положа руку на сердце, попасть в «Зенит», укомплектованный таким образом, невозможно. Сейчас от молодых, занимающихся футболом в Петербурге, ничего не зависит. Тут уже больше агентские дела, аренды, продажи, трансферы. У воспитанников школ и академий в Питере нет шансов попасть в «Зенит».

Боков — воспитанник СДЮШОР «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 197 матчей, выступая за команду с 1990 по 1996 года, а затем продолжил карьеру в ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Максим Боков
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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