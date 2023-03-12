Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев о разгромном поражении от ЦСКА: «Не было бойцов на поле»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев назвал причину разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура РПЛ.

«Что случилось сегодня с «Крыльями»? Бойцов не было на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Ломаева.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками после 19 туров. В следующем туре самарцы сыграют против «Ахмата», матч состоится 19 марта.