Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

Сафонов — о минувшем сезоне РПЛ: «Этот турнир показал, что любая команда может отобрать очки даже у лидера»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от завершившегося сезона РПЛ.

В субботу, 25 мая, «быки» на своем поле обыграли «Динамо» (1:0) и заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Второе место — это, безусловно, хороший результат. Его можно назвать рекордным, потому что такого результата мы ранее никогда не показывали. Вопрос в другом — у нас было много шансов стать ближе к чемпионству. Получился действительно тяжелый турнир. Он показал: любая команда может отобрать очки даже у лидера. Понятно, что всем хотелось чемпионства. Но чего-то не хватило. Это фраза не про сегодняшний день, а упущенные до этого возможности», — заявил Сафонов.

Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит». Третье место в минувшем сезоне РПЛ заняло «Динамо».

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Смолов — о третьем месте «Динамо» в РПЛ: «Написал своей жене, что, видимо, мне не суждено стать чемпионом»
Семак рассказал, чувствует ли себя зенитовским Фергюсоном
«Оренбург» — «Спартак»: судья Иванов ошибочно не удалил Максименко. Тот заслуживал длительной дисквалификации
Семак: «Трансфер Артура оправдал себя — его гол позволил «Зениту» стать чемпионом»
«Зенитовским Сэром Алексом себя не чувствую». Семак — о шестом подряд титуле и новом контракте
Кривцов: «Краснодар» давно упустил чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — о чемпионстве «Зенита»: «В решающий момент мы оказались сильнее»

Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости