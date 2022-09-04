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4 сентября, 20:33

Шелия: «У «Локомотива» было достаточно моментов, чтобы забить и выйти вперед»

Шелия прокомментировал победу «Ахмата» над «Локомотивом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Как оцените старт сезона? Довольны?

— Есть, к чему стремиться. Середина таблицы это не плохо. В любом случае, весь чемпионат впереди, будем больше работать.

— «Локомотив» сейчас показывает не самую лучшую игру. Если говорить об их результатах, то это самый слабый «Локомотив», с которым вы играли?

— Сложно сказать, потому что семьдесят минут мы были в меньшинстве, «Локомотив» давил, было много работы. Я был в игре, поэтому описать или сказать, что «Локомотив» слабый на данный момент, я не могу. Мы одним блоком оборонялись, старались удержать счет и «Локомотив» давил, у них было достаточно моментов, чтобы забить и выйти вперед. Поэтому не могу сказать, что они слабые.

Гиорги Шелия
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
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Динамо – Урал
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4.09 15:00
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Спартак – Зенит
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 7
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Торпедо М

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