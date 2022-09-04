Циннбауэр — о поражении от «Ахмата»: «Не победить в таких условиях... Это никуда не годится»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
— Конечно, такой результат, кроме как катастрофическим, назвать нельзя. Команда большую часть матча играла в большинстве. Не победить в таких условиях... Это никуда не годится. Игра складывалась по особому сценарию, у нас было преимущество после удаления Конате, мы создали достаточное количество голевых моментов. Мы могли ими воспользоваться, забить свои голы. К сожалению, мы не смогли реализовать свои шансы, а ошибка в обороне привела ко второму пропущенному мячу.
— Матчи с «Химками» и «Оренбургом» показали, что команда хорошо движется, наладилось взаимопонимание. Сегодня в первом тайме было что-то подобное, а во втором тайме все разладилось. Игроки часто били издалека. Почему сегодня не удалось победить, а даже вышло проиграть?
— Мы все попробовали, бросили все силы, постарались сделать все возможное, чтобы выиграть эту встречу. Но во втором тайме мы играли против команды, которая почти всем составом стоит в защите, а такие обороны очень сложно взламывать. Мы пробовали все. Это и удары издали, и практически выходы один на один у Гирано Керка и Ивана Игнатьева, были опасные удары головой после навесов. Мы не только били из-за пределов штрафной, мы использовали самые разнообразные способы. К сожалению, наша не очень строгая игра в обороне повлияла на второй пропущенный гол.
— Почему так рано заменили Артема Карпукаса?
— Он почувствовал боль в приводящей мышце. Он сам дал нам знать, что не сможет продолжить игру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1