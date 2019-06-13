Врач ЖФК "Енисей" спасла пассажирку во время полета

Врач женского "Енисея" Лилия Сергеева оказала первую помощь пассажирке на борту самолета, когда команда возвращалась в Красноярск из Москвы после матча 10-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:4), информирует официальный сайт клуба.

"Во время полета одной из пассажирок стало плохо, поднялось давление, нужных медикаментов на у нее с собой не оказалось. Лилия Шамильевна выявила, что у женщины во время полета случился гипертонический криз. Врачу "Енисея" удалось стабилизировать давление и пассажирке стало лучше, экстренной посадки не потребовалось", – говорится в заявлении пресс-службы.

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