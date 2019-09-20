«Вперед, родные». Спиридонов уже в Уфе, чтобы поддержать «Спартак»
12:31
Известный волейболист Алексей Спиридонов поделился в Instagram фотографией из Уфы, на которой он запечатлен с вратарем «Спартака» Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.
— Вперед родные, — подписал фото Спиридонов.
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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