«Вперед, родные». Спиридонов уже в Уфе, чтобы поддержать «Спартак»

Известный волейболист Алексей Спиридонов поделился в Instagram фотографией из Уфы, на которой он запечатлен с вратарем «Спартака» Артемом Ребровым и защитником Андреем Ещенко.

— Вперед родные, — подписал фото Спиридонов.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр