Возвращение легионеров «Оренбурга»: позиция клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с легионерами клуба. По его словам, в ближайшее время игроки вернутся в Россию для подготовки к возобновлению сезона.

— В последнее время в СМИ появилась информация, что футбольный клуб никак не помогает своим футболистам вернуться из-за границы в Россию, — сказал Андреев в интервью пресс-службе клуба. — Это на 100 процентов неверная информация. У нас были договоренности с футбольным клубом «Крылья Советов» о том, что наши и их футболисты вернутся в Самару и доедут в Оренбург. Наши ребята решили полететь с другой компанией, которая не смогла организовать рейс — телефоны они не берут, и причин мы узнать не можем.

Сейчас вопрос с доставкой решен — ребята через Белоруссию возвращаются в Россию. Поэтому со дня на день мы ждем, когда они к нам присоединятся. В связи с этой ситуацией хочется поблагодарить «Крылья Советов» за то, что они пошли нам навстречу и были готовы принять наших футболистов на свой борт, чтобы доставить их в Россию.